A equipe de tênis de mesa de Araçatuba teve destaque na primeira etapa da Liga Oeste Paulista de Tênis de Mesa 2026, realizada no último domingo (8), no Yara Clube, em Marília. Ao todo, os atletas conquistaram 13 colocações no pódio, contribuindo para que a cidade terminasse a disputa na quinta posição geral, com 545 pontos.

A delegação representou a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação de Araçatuba por meio da Associação de Tênis de Mesa Araça Pong. A etapa contou com a participação de 516 atletas, vindos de 29 cidades e clubes da região.

Entre os resultados obtidos pela equipe, destaque para o título de Mateus Xavier, campeão na categoria Rating Paralímpico. Também subiram ao pódio como vice-campeões os atletas Gisela Bronze (Absoluto Feminino), Mitiko Yamasaki (Master 70 Feminino) e Luís Vilela (Master 40 Masculino).