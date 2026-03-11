A equipe de tênis de mesa de Araçatuba teve destaque na primeira etapa da Liga Oeste Paulista de Tênis de Mesa 2026, realizada no último domingo (8), no Yara Clube, em Marília. Ao todo, os atletas conquistaram 13 colocações no pódio, contribuindo para que a cidade terminasse a disputa na quinta posição geral, com 545 pontos.
A delegação representou a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação de Araçatuba por meio da Associação de Tênis de Mesa Araça Pong. A etapa contou com a participação de 516 atletas, vindos de 29 cidades e clubes da região.
Entre os resultados obtidos pela equipe, destaque para o título de Mateus Xavier, campeão na categoria Rating Paralímpico. Também subiram ao pódio como vice-campeões os atletas Gisela Bronze (Absoluto Feminino), Mitiko Yamasaki (Master 70 Feminino) e Luís Vilela (Master 40 Masculino).
Outros quatro representantes de Araçatuba garantiram o terceiro lugar: Letícia Ferreira (Sub-19 feminino), Helena Matsueda (Master 70 feminino), Lucas Tahara (Sub-11 masculino) e Mateus Tashiro (Sub-13 masculino).
Além disso, cinco atletas finalizaram suas disputas na quinta colocação: Lorena Tahara (Sub-9 feminino), Daniela Kamikihara (Sub-17 feminino), Graziela Pistori (Master 40 feminino), Cláudia Uenaka (Master 50 feminino) e Maria Makino (Master 70 feminino).
A delegação araçatubense foi composta por 28 atletas, com idades entre 8 e 79 anos, sob orientação do técnico Alessandro Takatsuji. O desempenho reforça a presença da cidade entre as principais forças da modalidade na região.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.