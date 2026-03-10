O julgamento dos recursos apresentados por vereadores e ex-vereadores de Araçatuba condenados por improbidade administrativa no caso que ficou conhecido como “escândalo dos supersalários” teve a data alterada e agora deve ocorrer em 14 de abril, às 13h30.

A análise será feita pela 3ª Câmara de Direito Público. Inicialmente, o julgamento deveria ter sido concluído em 2 de março, por meio de votação virtual. No entanto, a sessão foi remarcada após publicação oficial feita na sexta-feira (6), abrindo novo prazo para intimação das partes antes da retomada da análise.

O caso envolve seis ex-vereadores da legislatura passada e um vereador atualmente no cargo, todos condenados pela Justiça após a aprovação de um projeto que concedia reajustes considerados excessivos a assessores parlamentares e cargos comissionados da Câmara Municipal.