Um homem de 37 anos, que trabalhava como frentista em um posto de combustíveis, foi preso na tarde desta segunda-feira (9) enquanto estava em serviço, na Avenida Brasília, em Araçatuba. Ele era considerado foragido da Justiça.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, policiais militares receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito e se dirigiram até o estabelecimento onde ele trabalhava.

No local, os agentes localizaram o frentista durante o expediente e realizaram a abordagem. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi informado sobre o mandado e detido no próprio local de trabalho.