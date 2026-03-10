Um homem de 37 anos, que trabalhava como frentista em um posto de combustíveis, foi preso na tarde desta segunda-feira (9) enquanto estava em serviço, na Avenida Brasília, em Araçatuba. Ele era considerado foragido da Justiça.
Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, policiais militares receberam informações sobre a existência de um mandado de prisão em aberto contra o suspeito e se dirigiram até o estabelecimento onde ele trabalhava.
No local, os agentes localizaram o frentista durante o expediente e realizaram a abordagem. Após a confirmação da ordem judicial, ele foi informado sobre o mandado e detido no próprio local de trabalho.
A ordem de prisão foi expedida pelo Departamento de Execuções Criminais de Araçatuba. O homem foi condenado pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e ainda possuía uma pena restante de 1 ano, 4 meses e 10 dias, a ser cumprida em regime semiaberto.
Após a detenção, ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde o mandado foi oficialmente cumprido. Na sequência, o preso foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Lavínia, onde permanece à disposição da Justiça.
