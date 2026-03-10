A região de Araçatuba passou a contar com a Cabine Lilás, um serviço da Polícia Militar voltado ao atendimento especializado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A estrutura integra a rede de proteção do Governo de São Paulo e atenderá os 43 municíos que fazem parte da área do Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI-10).
A cabine foi instalada no Centro de Operações da Polícia Militar, no bairro Aviação, em Araçatuba. Com a implantação do serviço, anunciada nesta semana, todas as regiões do estado passam a dispor desse tipo de atendimento especializado, que vem sendo ampliado gradualmente pelo interior paulista.
O espaço foi criado para proporcionar um atendimento mais humanizado às mulheres que acionam o telefone de emergência 190 em situações de violência doméstica. Quando identificada a ocorrência, a vítima pode ser direcionada à Cabine Lilás, onde recebe suporte em um ambiente reservado e seguro.
O atendimento é feito exclusivamente por policiais femininas treinadas para lidar com casos de violência contra a mulher.
Além do suporte imediato, as mulheres também recebem informações sobre seus direitos e sobre serviços da rede de apoio, como assistência jurídica, medidas protetivas, abrigamento temporário, auxílio-aluguel e atendimento na área da saúde.
O projeto teve início na capital paulista em março de 2023 e, desde então, vem sendo expandido para outras regiões do estado. De acordo com o governo, a iniciativa já resultou em milhares de atendimentos e contribuiu para a prisão em flagrante de agressores, principalmente em casos de descumprimento de medidas protetivas.
Aplicativo SP Mulher Segura
Entre os recursos disponíveis estão o registro de boletim de ocorrência, acionamento do botão do pânico em situações de descumprimento de medidas protetivas e solicitação de viaturas em casos de ameaça ou agressão.
Atualmente, São Paulo mantém uma ampla rede de atendimento voltada à proteção das mulheres, que inclui 143 Delegacias de Defesa da Mulher (DDMs) e salas DDM 24 horas instaladas em plantões policiais, permitindo atendimento por videoconferência em diferentes regiões do estado.
