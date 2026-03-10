A região de Araçatuba passou a contar com a Cabine Lilás, um serviço da Polícia Militar voltado ao atendimento especializado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A estrutura integra a rede de proteção do Governo de São Paulo e atenderá os 43 municíos que fazem parte da área do Comando de Policiamento do Interior 10 (CPI-10).

A cabine foi instalada no Centro de Operações da Polícia Militar, no bairro Aviação, em Araçatuba. Com a implantação do serviço, anunciada nesta semana, todas as regiões do estado passam a dispor desse tipo de atendimento especializado, que vem sendo ampliado gradualmente pelo interior paulista.

O espaço foi criado para proporcionar um atendimento mais humanizado às mulheres que acionam o telefone de emergência 190 em situações de violência doméstica. Quando identificada a ocorrência, a vítima pode ser direcionada à Cabine Lilás, onde recebe suporte em um ambiente reservado e seguro.