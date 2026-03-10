10 de março de 2026
Folha da Região
JOÃO ARRUDA BRASIL

Chuva provoca desmoronamento em canal de avenida em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
Parte da pista foi interditada após queda de estrutura no canal da avenida João Arruda Brasil
As fortes chuvas registradas no fim de semana provocaram o desmoronamento de um trecho da parede lateral do canal localizado na avenida João Arruda Brasil, em Araçatuba. O problema foi identificado na manhã de segunda-feira (9) e levou à interdição parcial da via no sentido centro-bairro.

O ponto afetado fica próximo ao Senac, no cruzamento com a rua Saldanha Marinho. Com o rompimento da estrutura de contenção, o muro que protege o canal cedeu, o que comprometeu a segurança de parte da pista e exigiu medidas imediatas para evitar riscos a motoristas e pedestres.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realizou o isolamento da área e orienta os condutores a trafegarem com cautela ao passar pelo local. O trecho permanece sinalizado enquanto são realizados os trabalhos técnicos de avaliação da estrutura.

Equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos iniciaram a limpeza do canal e a análise dos danos para definir as intervenções necessárias. A estimativa da Prefeitura é que o serviço de recuperação do trecho seja concluído até o final deste mês.

Segundo o radar meteorológico do IPMet, da Unesp de Bauru, a região deve continuar com instabilidade ao longo da semana. A previsão indica chuva entre segunda-feira (9) e sábado (14), com acumulado que pode chegar perto de 200 milímetros no período.

O dia com maior possibilidade de precipitação intensa é a quinta-feira (12), quando o volume pode ultrapassar 100 milímetros. As temperaturas também devem cair, com mínimas próximas de 18°C durante as madrugadas e máximas que não devem passar de 27°C nos próximos dias.

