As fortes chuvas registradas no fim de semana provocaram o desmoronamento de um trecho da parede lateral do canal localizado na avenida João Arruda Brasil, em Araçatuba. O problema foi identificado na manhã de segunda-feira (9) e levou à interdição parcial da via no sentido centro-bairro.

O ponto afetado fica próximo ao Senac, no cruzamento com a rua Saldanha Marinho. Com o rompimento da estrutura de contenção, o muro que protege o canal cedeu, o que comprometeu a segurança de parte da pista e exigiu medidas imediatas para evitar riscos a motoristas e pedestres.

A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana realizou o isolamento da área e orienta os condutores a trafegarem com cautela ao passar pelo local. O trecho permanece sinalizado enquanto são realizados os trabalhos técnicos de avaliação da estrutura.