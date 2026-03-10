Cidades do noroeste paulista aparecem entre as que mais criaram empregos formais no Estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Araçatuba se destaca no levantamento ao figurar entre os municípios com melhor desempenho na geração de vagas com carteira assinada no período analisado.
No ranking estadual, Araçatuba ocupa a 34ª colocação, com saldo positivo de 1.264 novos postos de trabalho entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. O desempenho reforça a força do setor de serviços no município, que tem sido um dos principais responsáveis pela abertura de vagas formais.
Outra cidade da região que aparece bem posicionada é Birigui, tradicional polo da indústria de calçados infantis. O município registrou 1.017 vagas no acumulado de 12 meses e aparece na 46ª colocação entre as cidades paulistas que mais geraram empregos no período.
Também figuram entre as cem cidades com melhor desempenho Tupã, que ocupa a 82ª posição com saldo de 552 empregos, e José Bonifácio, que aparece na 93ª colocação com 484 vagas formais criadas no mesmo intervalo.
Quando analisado apenas o mês de janeiro, Birigui aparece como o município da região com melhor colocação. A cidade ocupa a 29ª posição no ranking estadual, com 304 empregos formais criados no período, resultado novamente impulsionado pela atividade industrial.
Outros municípios da região também aparecem na lista mensal. José Bonifácio ocupa a 59ª colocação com 170 vagas abertas, enquanto Avanhandava surge na 85ª posição, com saldo positivo de 104 postos de trabalho. Araçatuba, por sua vez, não aparece entre as cem cidades com melhor desempenho no recorte específico de janeiro.
No cenário estadual, São Paulo registrou a criação de 286.743 empregos formais entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026, segundo dados da Fundação Seade com base nas informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego. O número representa crescimento de 2% em relação ao mesmo período anterior.
Com esse resultado, o estado foi responsável por cerca de 24% de todas as vagas geradas no país nos últimos 12 meses, quando o Brasil registrou saldo de 1.228.483 empregos formais. Apenas em janeiro, São Paulo contabilizou a abertura de 16.451 novos postos de trabalho com carteira assinada.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.