Cidades do noroeste paulista aparecem entre as que mais criaram empregos formais no Estado de São Paulo nos últimos 12 meses. Araçatuba se destaca no levantamento ao figurar entre os municípios com melhor desempenho na geração de vagas com carteira assinada no período analisado.

No ranking estadual, Araçatuba ocupa a 34ª colocação, com saldo positivo de 1.264 novos postos de trabalho entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. O desempenho reforça a força do setor de serviços no município, que tem sido um dos principais responsáveis pela abertura de vagas formais.

Outra cidade da região que aparece bem posicionada é Birigui, tradicional polo da indústria de calçados infantis. O município registrou 1.017 vagas no acumulado de 12 meses e aparece na 46ª colocação entre as cidades paulistas que mais geraram empregos no período.