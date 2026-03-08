08 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
VIOLÊNCIA

Homem ameaça companheira e acaba preso em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil | Divulgação
Vítima relatou novas intimidações dentro de casa no bairro Ezequiel Barbosa; agressor resistiu à abordagem e foi levado preso à delegacia
Um homem foi preso por violência doméstica na tarde de sábado (7), no bairro Ezequiel Barbosa, em Araçatuba, após ameaçar novamente a companheira.

Segundo a Polícia Militar, a vítima acionou os policiais após relatar que o homem voltou a intimidá-la dentro de casa. Ela informou que já havia registrado um boletim de ocorrência anteriormente e solicitado uma medida protetiva de urgência.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o suspeito tentando fugir. Ele foi abordado, mas apresentou resistência durante a ação policial.

De acordo com a PM, o homem ainda teria proferido ameaças contra os próprios agentes durante a abordagem. Diante da situação, ele foi detido e conduzido ao Distrito Policial.

Após o registro da ocorrência, o suspeito permaneceu preso à disposição da Justiça.

