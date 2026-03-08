O Bandeirante de Birigui protagonizou uma vitória emocionante na manhã deste domingo (8) ao derrotar o Rio Claro por 3 a 2, no Estádio Schmidtão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3.
O confronto foi marcado por muita intensidade e reviravoltas. O Leão da Noroeste conseguiu buscar o resultado nos minutos finais e segue vivo na briga por uma vaga na próxima fase da competição.
O Bandeirante saiu na frente ainda no primeiro tempo. Aos 14 minutos, Raphael aproveitou a oportunidade e abriu o placar para a equipe de Birigui. O Rio Claro reagiu rapidamente e virou o marcador com gols de Diego, aos 23 minutos, e Lucas Cassiano, aos 31.
Mesmo com a desvantagem, o BEC não diminuiu o ritmo. Nos acréscimos da primeira etapa, aos 45 minutos, Túlio balançou as redes e deixou tudo igual antes do intervalo.
Na segunda etapa, as duas equipes mantiveram o equilíbrio e criaram oportunidades em busca do gol decisivo. Quando o empate parecia certo, o Bandeirante encontrou forças para garantir a virada.
Já aos 44 minutos do segundo tempo, Giovanni arriscou de fora da área em um chute cruzado que surpreendeu o goleiro. A bola ainda quicou no gramado antes de entrar, confirmando a vitória heroica do time biriguiense.
Com o resultado, o Bandeirante chega aos 14 pontos e segue na disputa por uma vaga no G-8 da Série A3, encurtando a distância para a zona de classificação e ganhando confiança na reta final da primeira fase.
O próximo compromisso da equipe será pela 13ª rodada do campeonato. O Bandeirante volta a campo na quarta-feira (11), às 20h, quando recebe o São Bernardo no Estádio Pedro Marin Berbel, em Birigui.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.