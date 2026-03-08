O Araçatuba foi derrotado pelo Barretos por 2 a 1 na tarde deste sábado (7), no Estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, em Barretos, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Com o resultado, o Canário permanece em situação delicada na competição.
Mesmo atuando fora de casa, o Araçatuba abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após recuperar a bola no meio de campo, Eduardo Cerdan avançou e cruzou rasteiro para Hugo Cordeiro, que apareceu bem na área para finalizar e colocar o time de Araçatuba em vantagem.
O Barretos reagiu ainda na etapa inicial. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Iury Capuriche levantou a bola na área e Daniel Baiano apareceu bem pelo alto para cabecear firme e deixar tudo igual antes do intervalo.
Na segunda etapa, o time da casa passou a pressionar mais e apostou nas jogadas aéreas para tentar a virada. Apesar das boas chances criadas pelo Barretos, o goleiro Miguel fez defesas importantes e segurou o empate por boa parte do jogo.
A virada veio apenas na reta final da partida. Aos 44 minutos do segundo tempo, novamente em bola levantada na área, Bruno Santos subiu mais que a defesa do Araçatuba e cabeceou para marcar o gol que garantiu a vitória do Barretos.
Com o resultado, o Barretos chega aos 21 pontos e assume momentaneamente a liderança da Série A4. Já o Araçatuba segue com apenas quatro pontos e ocupa a 15ª colocação, além de chegar à quarta derrota consecutiva.
Na próxima rodada, as equipes voltam a campo no sábado. O Araçatuba recebe o Comercial no Estádio Adhemar de Barros, às 15h30, enquanto o Barretos enfrenta o Jacareí fora de casa, às 15h.
