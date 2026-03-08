O Araçatuba foi derrotado pelo Barretos por 2 a 1 na tarde deste sábado (7), no Estádio Antônio Gomes Martins, o Fortaleza, em Barretos, pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A4. Com o resultado, o Canário permanece em situação delicada na competição.

Mesmo atuando fora de casa, o Araçatuba abriu o placar ainda no primeiro tempo. Após recuperar a bola no meio de campo, Eduardo Cerdan avançou e cruzou rasteiro para Hugo Cordeiro, que apareceu bem na área para finalizar e colocar o time de Araçatuba em vantagem.

O Barretos reagiu ainda na etapa inicial. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Iury Capuriche levantou a bola na área e Daniel Baiano apareceu bem pelo alto para cabecear firme e deixar tudo igual antes do intervalo.