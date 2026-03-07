Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar, realizada em conjunto com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), em Araçatuba.

A abordagem ocorreu por volta da 0h10, no km 534 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando os policiais pararam um veículo Fiat Uno para fiscalização.

Durante a vistoria detalhada no automóvel, os agentes localizaram entorpecentes escondidos dentro do tanque de combustível. Ao todo foram encontrados 50 pacotes de maconha, que somaram 5,125 quilos, além de 10 tijolos de cocaína, totalizando 10,480 quilos.