Uma ação do Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar, realizada em conjunto com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCO/SP), resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas na madrugada deste sábado (7), em Araçatuba.
A abordagem ocorreu por volta da 0h10, no km 534 da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), quando os policiais pararam um veículo Fiat Uno para fiscalização.
Durante a vistoria detalhada no automóvel, os agentes localizaram entorpecentes escondidos dentro do tanque de combustível. Ao todo foram encontrados 50 pacotes de maconha, que somaram 5,125 quilos, além de 10 tijolos de cocaína, totalizando 10,480 quilos.
No interior do carro também foram apreendidos diversos produtos, entre eles 300 cartelas do medicamento conhecido como “Pramil”, 100 maços de cigarro da marca Eight, 12 ampolas de medicamento para emagrecimento (Tirzepatida 15 mg), além de uma caixa de pomada Rheumazin Forte e outra de comprimidos do mesmo produto. Ainda foram encontrados no veículo 30 patinetes, um ventilador, um notebook e um celular.
A ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Araçatuba, onde o suspeito, de 32 anos, teve a prisão em flagrante ratificada. As drogas, medicamentos e o veículo foram apreendidos. De acordo com a polícia, o homem já possui antecedentes criminais por contrabando e por falsificação ou adulteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Ele permaneceu à disposição da Justiça.
