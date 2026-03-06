Uma motociclista de 28 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (6), em Araçatuba. A colisão ocorreu na Rua Aviação, no bairro Abílio Mendes, e mobilizou equipes de socorro e agentes de trânsito.
Segundo informações preliminares apuradas no local, um veículo VW/Fox trafegava pela Rua Aviação no sentido bairro-centro. Ao tentar realizar uma conversão para entrar na Rua Abílio Mendes, o carro acabou atingindo a motocicleta, que seguia pela mesma via no sentido contrário, centro-bairro.
Com o impacto da batida, a motociclista sofreu diversos ferimentos e precisou de atendimento médico. O resgate foi acionado rapidamente e a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba para avaliação e cuidados médicos.
O motorista do automóvel não sofreu ferimentos. Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) estiveram no local e auxiliaram na organização do trânsito, que ficou parcialmente comprometido durante o atendimento da ocorrência.
As circunstâncias do acidente deverão ser analisadas por meio de perícia técnica, que será realizada pelo Instituto de Criminalística.
