A Prefeitura de Araçatuba divulgou nesta sexta-feira (6) o edital de convocação para a prova objetiva do Processo Seletivo nº 01/2026 da Secretaria Municipal de Educação. Os candidatos inscritos deverão realizar o exame no dia 12 de abril, um domingo.

A avaliação será aplicada em dois horários. No período da manhã, os portões serão fechados às 7h40 e a prova terá início às 8h. Nesse horário participam candidatos aos cargos de agente escolar, oficial administrativo escolar, professor de Ensino Básico I (PEB I), além de professor de Ensino Básico II nas áreas de Arte e Educação Física.

Já no período da tarde, os portões serão fechados às 13h40, com início da prova às 14h. Neste horário, farão o exame os candidatos aos cargos de secretário de escola, agente de desenvolvimento infantil e professor de Ensino Básico II – Educação Especial.