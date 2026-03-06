A Prefeitura de Araçatuba divulgou nesta sexta-feira (6) o edital de convocação para a prova objetiva do Processo Seletivo nº 01/2026 da Secretaria Municipal de Educação. Os candidatos inscritos deverão realizar o exame no dia 12 de abril, um domingo.
A avaliação será aplicada em dois horários. No período da manhã, os portões serão fechados às 7h40 e a prova terá início às 8h. Nesse horário participam candidatos aos cargos de agente escolar, oficial administrativo escolar, professor de Ensino Básico I (PEB I), além de professor de Ensino Básico II nas áreas de Arte e Educação Física.
Já no período da tarde, os portões serão fechados às 13h40, com início da prova às 14h. Neste horário, farão o exame os candidatos aos cargos de secretário de escola, agente de desenvolvimento infantil e professor de Ensino Básico II – Educação Especial.
A prova terá duração total de três horas, sendo exigido um tempo mínimo de permanência de duas horas na sala. A orientação é para que os participantes cheguem com antecedência e sigam todas as regras previstas no edital.
Os exames serão realizados em quatro unidades de ensino de Araçatuba: o campus da Unesp (Faculdade de Medicina Veterinária), a Escola Estadual Professor Vitor Antônio Trindade, a Escola Estadual Professor Jorge Corrêa e a Escola Estadual Professor José Augusto Lopes Borges.
O endereço exato do local de prova pode ser consultado individualmente pelos candidatos no site da Vunesp ou pelos canais de atendimento da organizadora. No dia do exame, será obrigatório apresentar documento oficial com foto.
