A Prefeitura de Araçatuba promove neste sábado (7), das 9h às 12h, na Praça Rui Barbosa, a 8ª edição do evento Viva Mulher. A ação social marca as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher e oferece uma manhã especial com diversos serviços gratuitos, atividades culturais e orientações voltadas ao público feminino e às famílias.

Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, o evento reúne atendimentos de saúde, orientação social e momentos de lazer em um único espaço. A iniciativa encerra uma série de atividades realizadas ao longo da semana nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), voltadas ao fortalecimento da autonomia, do cuidado e da valorização das mulheres no município.

Durante toda a manhã especial serão oferecidos serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, avaliação e orientação nutricional, bioimpedância, orientações sobre HIV/Aids, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e hepatites virais, aleitamento materno e doação de leite.