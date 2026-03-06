A Prefeitura de Araçatuba promove neste sábado (7), das 9h às 12h, na Praça Rui Barbosa, a 8ª edição do evento Viva Mulher. A ação social marca as comemorações pelo Dia Internacional da Mulher e oferece uma manhã especial com diversos serviços gratuitos, atividades culturais e orientações voltadas ao público feminino e às famílias.
Organizado pelo Fundo Social de Solidariedade, o evento reúne atendimentos de saúde, orientação social e momentos de lazer em um único espaço. A iniciativa encerra uma série de atividades realizadas ao longo da semana nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), voltadas ao fortalecimento da autonomia, do cuidado e da valorização das mulheres no município.
Durante toda a manhã especial serão oferecidos serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, avaliação e orientação nutricional, bioimpedância, orientações sobre HIV/Aids, Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e hepatites virais, aleitamento materno e doação de leite.
O evento terá ainda assistência judiciária gratuita, informações sobre tipos de violência contra a mulher e serviços de apoio no município, orientações sobre cursos profissionalizantes, doação de livros, feira de adoção de pets, oficina de plantio e atividades recreativas para as crianças, além de sorteio de brindes.
O público poderá prestigiar as apresentações artísticas com a Banda Marcial da Associação Educacional e Recreativa 2 de Dezembro (Aerd), Banda Marcial da Associação de Artes e Música de Araçatuba, Banda Marcial da Fundação Mirim e com a Banda Municipal Bruno Zago.
Haverá ainda aulão de dança com Rose e Taty Toodance, performance com Marina Dance Show, fisioterapia preventiva Xô Preguiça Feras, roda de capoeira com a Escola de Capoeira Raça Unida, e dança com o Onco em Ação e Projeto Paulo Nunes.
O Viva Mulher conta com apoio de diversas secretarias municipais e instituições parceiras, como universidades, entidades sociais e órgãos públicos, que contribuem para ampliar os serviços oferecidos e fortalecer as políticas de atenção e valorização da mulher no município.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.