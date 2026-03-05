Uma mulher de 26 anos que morreu na noite da última quarta-feira (4), na Santa Casa de Araçatuba, foi oficialmente identificada como Maria Filomena Bertoldo Eugênio. O reconhecimento foi realizado pela própria mãe da jovem no Instituto Médico Legal (IML).

De acordo com as informações apuradas, a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros após populares encontrarem a jovem caída em via pública. Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.

Após tomar conhecimento da morte de uma pessoa que teria sofrido uma queda da própria altura, a mãe da jovem procurou a polícia para verificar a possibilidade de se tratar da filha, já que, segundo ela, Maria Filomena vinha vivendo em situação de rua nos últimos tempos. A mulher também relatou que a filha era conhecida pelo nome social Matheus.