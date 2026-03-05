Uma mulher de 26 anos que morreu na noite da última quarta-feira (4), na Santa Casa de Araçatuba, foi oficialmente identificada como Maria Filomena Bertoldo Eugênio. O reconhecimento foi realizado pela própria mãe da jovem no Instituto Médico Legal (IML).
De acordo com as informações apuradas, a vítima foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros após populares encontrarem a jovem caída em via pública. Ela chegou a ser encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu.
Após tomar conhecimento da morte de uma pessoa que teria sofrido uma queda da própria altura, a mãe da jovem procurou a polícia para verificar a possibilidade de se tratar da filha, já que, segundo ela, Maria Filomena vinha vivendo em situação de rua nos últimos tempos. A mulher também relatou que a filha era conhecida pelo nome social Matheus.
No IML, a mãe apresentou detalhes físicos e mencionou tatuagens da jovem, o que auxiliou na identificação. Em seguida, realizou o reconhecimento presencial do corpo, confirmando tratar-se de sua filha.
Após o procedimento, ela foi orientada a comparecer à Delegacia de Polícia para registrar formalmente o boletim de ocorrência referente ao reconhecimento.
O corpo passaria por exame necroscópico no IML e, posteriormente, seria liberado para os familiares realizarem o velório e o sepultamento.
