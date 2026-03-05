A Prefeitura de Araçatuba realizou nesta quinta-feira (5) serviços de manutenção em ruas de diferentes regiões da cidade. As equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) executaram principalmente a operação tapa-buracos em diversos pontos.

Os trabalhos passaram pela Rua Dom Bosco, no Jardim Sumaré, pela região da Praça Álvaro Carvalho Sant’Ana, no bairro São José, pela Rua João dos Santos Lima, no Residencial Águas Claras, e pela Rua Wandenkolk, no bairro Novo Paraíso.

Segundo a Secretaria de Obras, as ações fazem parte do cronograma de manutenção das vias, que percorre diferentes bairros ao longo da semana. O foco é atender trechos onde o asfalto apresenta maior desgaste.