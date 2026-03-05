A Prefeitura de Araçatuba deu mais um passo rumo à organização do uso de espaços públicos por empreendimentos móveis. Na noite de terça-feira (3), cerca de 80 pessoas participaram de uma audiência pública que apresentou o edital de chamamento destinado à permissão de uso de áreas públicas para instalação de trailers no município.

O encontro ocorreu no auditório da Associação dos Engenheiros da Alta Noroeste (Aean) e reuniu empreendedores, representantes da sociedade civil e técnicos da administração municipal interessados em discutir as novas regras.

Durante a reunião, profissionais das secretarias municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho detalharam os critérios propostos para a ocupação regularizada desses espaços. A iniciativa faz parte da elaboração de um novo marco regulatório que pretende disciplinar a atuação de trailers e outros negócios móveis em áreas públicas da cidade.