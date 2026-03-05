A Prefeitura de Araçatuba deu mais um passo rumo à organização do uso de espaços públicos por empreendimentos móveis. Na noite de terça-feira (3), cerca de 80 pessoas participaram de uma audiência pública que apresentou o edital de chamamento destinado à permissão de uso de áreas públicas para instalação de trailers no município.
O encontro ocorreu no auditório da Associação dos Engenheiros da Alta Noroeste (Aean) e reuniu empreendedores, representantes da sociedade civil e técnicos da administração municipal interessados em discutir as novas regras.
Durante a reunião, profissionais das secretarias municipais de Planejamento Urbano e Habitação e de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho detalharam os critérios propostos para a ocupação regularizada desses espaços. A iniciativa faz parte da elaboração de um novo marco regulatório que pretende disciplinar a atuação de trailers e outros negócios móveis em áreas públicas da cidade.
Além de conhecer as diretrizes do edital, os participantes tiveram a oportunidade de tirar dúvidas, apresentar sugestões e contribuir com melhorias antes da publicação definitiva do documento.
Segundo a proposta apresentada, o objetivo é organizar a ocupação dos espaços públicos, garantir transparência no processo de concessão e ampliar oportunidades para empreendedores que desejam atuar de forma regular em Araçatuba.
Durante a audiência, os técnicos também orientaram os interessados sobre o preenchimento dos formulários e a elaboração do croqui simplificado, etapa considerada fundamental para a participação no processo de seleção.
Ao final do encontro, a Prefeitura disponibilizou um formulário on-line para que a população continue enviando sugestões e contribuições para o aprimoramento do edital.
De acordo com Rinaldo Takahashi, assessor executivo da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação, a participação popular é essencial para a construção das novas regras.
“Esse material vai nos ajudar a aperfeiçoar o edital e as políticas públicas voltadas à ocupação do espaço público de nossa cidade”, destacou.
Interessados ainda podem enviar contribuições por meio do formulário disponibilizado pela Prefeitura.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.