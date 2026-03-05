Uma picape capotou na manhã desta quinta-feira (5) na Rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba, provocando momentos de tensão para quem passava pelo trecho. Apesar da gravidade do acidente, o motorista escapou ileso.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o veículo trafegava pela rodovia no sentido Andradina quando, ao passar pelo trecho próximo ao bairro Guanabara, o condutor perdeu o controle da direção. A picape saiu da pista, capotou e acabou parando no canteiro central da via.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender a ocorrência. A concessionária ViaRondon também esteve no local e constatou que não havia necessidade de atendimento médico, já que o motorista não apresentava ferimentos.