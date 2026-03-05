Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (4) após um caso de violência doméstica registrado no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar que foram acionadas para atender a denúncia em uma residência da região.

Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o suspeito havia causado danos em móveis e utensílios da casa onde mora sua mãe. Segundo informações apuradas pela equipe, ele também teria agredido a companheira, que deixou o imóvel e procurou abrigo em outra cidade por medo de novas agressões.

Enquanto os policiais conversavam com a moradora para entender a situação, o homem retornou à residência em estado de grande alteração emocional. Durante o contato com a equipe, ele afirmou ter ingerido medicamento controlado e também utilizado entorpecentes.