A Prefeitura de Andradina, região de Araçatuba, divulgou o edital nº 01/2026 para a realização de um processo seletivo voltado à contratação de estagiários. A seleção prevê a formação de cadastro reserva para estudantes do ensino médio, técnico e superior.

A organização do processo ficará sob responsabilidade da empresa Recrutamento e Seleção Brasil. O edital terá validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

Entre os cursos contemplados estão áreas como Administração, Agronomia, Arquitetura, Biomedicina, Ciências da Computação, Comunicação, Contabilidade, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia (em diversas especialidades), Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Pública, Letras, Marketing e Medicina Veterinária, além do ensino médio. Também há oportunidades para alunos de cursos técnicos, incluindo Técnico em Administração, Informática, Enfermagem, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Turismo, entre outros.