A Prefeitura de Andradina, região de Araçatuba, divulgou o edital nº 01/2026 para a realização de um processo seletivo voltado à contratação de estagiários. A seleção prevê a formação de cadastro reserva para estudantes do ensino médio, técnico e superior.
A organização do processo ficará sob responsabilidade da empresa Recrutamento e Seleção Brasil. O edital terá validade de 12 meses, com possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.
Entre os cursos contemplados estão áreas como Administração, Agronomia, Arquitetura, Biomedicina, Ciências da Computação, Comunicação, Contabilidade, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia (em diversas especialidades), Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Gestão Pública, Letras, Marketing e Medicina Veterinária, além do ensino médio. Também há oportunidades para alunos de cursos técnicos, incluindo Técnico em Administração, Informática, Enfermagem, Recursos Humanos, Segurança do Trabalho e Turismo, entre outros.
O valor da bolsa-auxílio varia conforme o nível de escolaridade. Para estudantes do ensino médio, o benefício é de R$ 625,56, além de R$ 156,39 de auxílio-transporte, com carga de 4 horas diárias. Já para o nível técnico, a bolsa é de R$ 854,93 mais o mesmo valor de auxílio-transporte, com jornada de 6 horas por dia. No ensino superior, o valor chega a R$ 1.094,73, também acrescido de R$ 156,39 de auxílio-transporte, com carga de 6 horas diárias.
O estágio terá duração inicial de até um ano, podendo ser prorrogado até o limite máximo de dois anos, exceto para pessoas com deficiência.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet e já estão abertas desde o dia 19 de fevereiro, seguindo até 18 de março de 2026, às 12h (horário de Brasília). Durante o cadastro, o candidato precisa informar dados pessoais e acadêmicos, além de anexar o histórico escolar ou boletim em arquivo PDF.
A seleção será realizada em duas etapas. A primeira consiste na análise do desempenho escolar, levando em consideração a média das notas do candidato. Já a segunda fase será composta por entrevista, realizada conforme a necessidade de convocação pela Prefeitura.
