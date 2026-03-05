No Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV (papilomavírus humano), celebrado em 4 de março, o Governo do Estado de São Paulo divulgou dados atualizados sobre o avanço da vacinação contra o vírus entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.
Na região, dados de Araçatuba também chamam a atenção. Em 2025, foram aplicadas 4.363 doses de vacinas contra o HPV, considerando as versões bivalente, quadrivalente e nonavalente. O levantamento mostra que o maior número de aplicações da vacina nonavalente ocorreu entre pessoas de 25 a 34 anos.
Já no caso da vacina quadrivalente, a maior procura foi registrada em Araçatuba entre crianças de 5 a 11 anos. Outro dado relevante aponta que as mulheres representam a maior parte do público que recebeu a imunização no município ao longo do último ano.
Para efeito de comparação, em Araçatuba, no ano de 2022 foram registradas 3.380 doses de vacina contra o HPV aplicadas. Considerando as vacinas bivalente, quadrivalente e nonavalente, o aumento representa crescimento de aproximadamente 29% na vacinação no município, indicando maior adesão da população à imunização contra o vírus.
Já em nivel estadual, de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, a cobertura vacinal entre meninos apresentou crescimento significativo nos últimos anos, passando de 47,35% em 2022 para 74,78% em 2025. A vacina contra o HPV, atualmente aplicada em dose única para a faixa etária recomendada, é considerada segura e eficaz e está disponível gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
A vacinação contra o HPV é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Até o primeiro semestre de 2026, adolescentes de 15 a 19 anos também podem receber a dose. O imunizante também é destinado a pessoas de 9 a 45 anos que apresentem condições clínicas especiais, como pacientes que vivem com HIV/Aids, transplantados, pessoas em tratamento oncológico, além de vítimas de abuso sexual e pacientes com papilomatose respiratória recorrente.
A vacina, oferecida gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e aplicada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.
