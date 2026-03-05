No Dia Internacional de Conscientização sobre o HPV (papilomavírus humano), celebrado em 4 de março, o Governo do Estado de São Paulo divulgou dados atualizados sobre o avanço da vacinação contra o vírus entre crianças e adolescentes de 9 a 14 anos.

Na região, dados de Araçatuba também chamam a atenção. Em 2025, foram aplicadas 4.363 doses de vacinas contra o HPV, considerando as versões bivalente, quadrivalente e nonavalente. O levantamento mostra que o maior número de aplicações da vacina nonavalente ocorreu entre pessoas de 25 a 34 anos.

Já no caso da vacina quadrivalente, a maior procura foi registrada em Araçatuba entre crianças de 5 a 11 anos. Outro dado relevante aponta que as mulheres representam a maior parte do público que recebeu a imunização no município ao longo do último ano.