Um incêndio de grande intensidade atingiu uma empresa metalúrgica no início da noite desta quarta-feira (4) no bairro Planalto, em Araçatuba. A ocorrência mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros, que trabalharam no combate às chamas e na segurança da área.
De acordo com as informações iniciais, o fogo começou por volta das 19h em uma metalúrgica localizada na Rua José Rico Belda, conhecida pela fabricação de carrinhos de supermercado. A grande quantidade de fumaça chamou a atenção de moradores e também de motoristas que passavam pela região, sendo possível avistá-la de diferentes pontos da cidade.
Os bombeiros atuaram para conter o avanço do incêndio e evitar que o fogo se espalhasse para áreas próximas. Apesar da gravidade da situação, ainda não há confirmação oficial sobre possíveis feridos.
As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas. Após o término do trabalho de combate às chamas, uma investigação deverá ser realizada para identificar o que provocou o fogo e avaliar os prejuízos causados à empresa.
