A Prefeitura de Araçatuba inicia nesta semana uma pesquisa com usuários do transporte público municipal. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, será realizada entre os dias 5 e 20 de março, tanto no Terminal Urbano quanto dentro dos ônibus operados pela concessionária Transportes Urbanos Araçatuba (TUA).

O objetivo é traçar o perfil dos passageiros, avaliar o nível de satisfação com os serviços prestados e abrir espaço para que a população apresente críticas e sugestões. A proposta é utilizar os dados coletados como base para aprimorar o sistema e torná-lo mais eficiente e alinhado às necessidades reais dos usuários.

De acordo com a administração municipal, ouvir quem utiliza o transporte diariamente é passo essencial para promover melhorias concretas, seja em horários, itinerários, conforto ou atendimento.