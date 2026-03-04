A Prefeitura de Araçatuba inicia nesta semana uma pesquisa com usuários do transporte público municipal. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, será realizada entre os dias 5 e 20 de março, tanto no Terminal Urbano quanto dentro dos ônibus operados pela concessionária Transportes Urbanos Araçatuba (TUA).
O objetivo é traçar o perfil dos passageiros, avaliar o nível de satisfação com os serviços prestados e abrir espaço para que a população apresente críticas e sugestões. A proposta é utilizar os dados coletados como base para aprimorar o sistema e torná-lo mais eficiente e alinhado às necessidades reais dos usuários.
De acordo com a administração municipal, ouvir quem utiliza o transporte diariamente é passo essencial para promover melhorias concretas, seja em horários, itinerários, conforto ou atendimento.
A coleta das informações será feita por servidores municipais devidamente identificados, que estarão no Terminal e embarcando nos coletivos de segunda a sexta-feira, em diferentes horários, garantindo maior alcance e diversidade de opiniões.
A Prefeitura reforça que a participação popular será decisiva para construir um transporte público mais moderno, eficiente e conectado com a rotina da cidade.
