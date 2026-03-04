Araçatuba voltará a receber, entre os dias 17 e 22 de abril, os Jogos da Melhor Idade (Jomi) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Esta será a quinta edição consecutiva realizada no município, consolidando a cidade como uma das sedes fixas da competição.

A expectativa da organização é reunir aproximadamente 2.500 pessoas, entre atletas e integrantes de comissões técnicas, representando cerca de 70 delegações. Na edição anterior, o evento contou com mais de 2 mil competidores de 63 cidades.

As inscrições para moradores de Araçatuba já estão abertas e são destinadas a homens e mulheres com 60 anos ou mais. O cadastro deve ser feito presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação ou pelo WhatsApp (18) 3636-1290, até o dia 1º de abril.