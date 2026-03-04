Araçatuba voltará a receber, entre os dias 17 e 22 de abril, os Jogos da Melhor Idade (Jomi) da 6ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Esta será a quinta edição consecutiva realizada no município, consolidando a cidade como uma das sedes fixas da competição.
A expectativa da organização é reunir aproximadamente 2.500 pessoas, entre atletas e integrantes de comissões técnicas, representando cerca de 70 delegações. Na edição anterior, o evento contou com mais de 2 mil competidores de 63 cidades.
As inscrições para moradores de Araçatuba já estão abertas e são destinadas a homens e mulheres com 60 anos ou mais. O cadastro deve ser feito presencialmente na Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Recreação ou pelo WhatsApp (18) 3636-1290, até o dia 1º de abril.
O programa inclui modalidades como atletismo, basquete adaptado 3x3, bocha, buraco, coreografia, damas, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis de campo e de mesa, truco, voleibol adaptado e xadrez.
O 28º Jomi é promovido pela Secretaria Estadual de Esportes, com realização da Prefeitura de Araçatuba por meio de convênio com o Governo do Estado. O acordo prevê repasse de R$ 593,6 mil, destinados a despesas de consumo e contratação de serviços.
Para acomodar as delegações, a estrutura deverá incluir escolas municipais como alojamentos, além da possibilidade de parcerias para utilização de espaços esportivos da iniciativa privada e de entidades locais.
