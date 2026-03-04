Um homem procurado pela Justiça por crime ambiental foi preso na terça-feira (3), no município de Avanhandava, durante ação da Polícia Militar Ambiental.
A equipe atuava em apoio terrestre ao policiamento náutico no reservatório da UHE Nova Avanhandava, dentro das diretrizes das operações “Impacto” e “Algae-Tietê IV”, quando tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Penápolis.
A ordem judicial havia sido decretada em razão de condenação que trata de pesca em período proibido ou em locais interditados. Conforme o mandado, restava o cumprimento de pena de um ano e três meses.
Após levantamento de informações, os policiais constataram que o endereço registrado no documento poderia estar desatualizado, já que o procurado teria residido em diferentes locais da cidade. Diante disso, foram realizadas diligências para identificar o paradeiro atual.
Com base nos dados apurados, a equipe se deslocou até a rua Germano Ferreira, no bairro Jardim Canadá, em Avanhandava, onde localizou o indivíduo. Ele foi abordado sem resistência e submetido à busca pessoal, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito.
A consulta via Copom confirmou a validade do mandado de prisão em aberto. O homem foi informado sobre a decisão judicial e alegou que já havia respondido a processo por pesca durante o período da piracema, afirmando desconhecer a existência da ordem de prisão.
Na sequência, foi conduzido ao pronto-socorro de Penápolis para exame clínico cautelar e, posteriormente, apresentado à autoridade policial, que ratificou a prisão pelo crime de captura de procurado. O detido permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a corporação, não houve necessidade do uso de algemas, uma vez que o abordado colaborou com a equipe durante toda a ocorrência.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.