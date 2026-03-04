Um homem procurado pela Justiça por crime ambiental foi preso na terça-feira (3), no município de Avanhandava, durante ação da Polícia Militar Ambiental.

A equipe atuava em apoio terrestre ao policiamento náutico no reservatório da UHE Nova Avanhandava, dentro das diretrizes das operações “Impacto” e “Algae-Tietê IV”, quando tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Penápolis.

A ordem judicial havia sido decretada em razão de condenação que trata de pesca em período proibido ou em locais interditados. Conforme o mandado, restava o cumprimento de pena de um ano e três meses.