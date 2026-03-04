04 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
MANDADO DE PRISÃO

Procurado por crime ambiental é preso em Avanhandava

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Polícia Ambiental
Homem com mandado por pesca irregular foi capturado pela PM Ambiental
Homem com mandado por pesca irregular foi capturado pela PM Ambiental

Um homem procurado pela Justiça por crime ambiental foi preso na terça-feira (3), no município de Avanhandava, durante ação da Polícia Militar Ambiental.

A equipe atuava em apoio terrestre ao policiamento náutico no reservatório da UHE Nova Avanhandava, dentro das diretrizes das operações “Impacto” e “Algae-Tietê IV”, quando tomou conhecimento da existência de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Judicial da Comarca de Penápolis.

A ordem judicial havia sido decretada em razão de condenação que trata de pesca em período proibido ou em locais interditados. Conforme o mandado, restava o cumprimento de pena de um ano e três meses.

Após levantamento de informações, os policiais constataram que o endereço registrado no documento poderia estar desatualizado, já que o procurado teria residido em diferentes locais da cidade. Diante disso, foram realizadas diligências para identificar o paradeiro atual.

Com base nos dados apurados, a equipe se deslocou até a rua Germano Ferreira, no bairro Jardim Canadá, em Avanhandava, onde localizou o indivíduo. Ele foi abordado sem resistência e submetido à busca pessoal, não sendo encontrado nenhum objeto ilícito.

A consulta via Copom confirmou a validade do mandado de prisão em aberto. O homem foi informado sobre a decisão judicial e alegou que já havia respondido a processo por pesca durante o período da piracema, afirmando desconhecer a existência da ordem de prisão.

Na sequência, foi conduzido ao pronto-socorro de Penápolis para exame clínico cautelar e, posteriormente, apresentado à autoridade policial, que ratificou a prisão pelo crime de captura de procurado. O detido permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a corporação, não houve necessidade do uso de algemas, uma vez que o abordado colaborou com a equipe durante toda a ocorrência.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários