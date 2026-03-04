A Polícia Militar Ambiental realizou a apreensão de um extenso conjunto de redes de pesca irregular durante patrulhamento náutico no Rio Tietê, no município de Barbosa, região de Araçatuba. A ação ocorreu na terça-feira (3), no contexto da Operação Impacto.
De acordo com o 2º BPAmb, por meio da 1ª Companhia de Polícia Ambiental e do 1º Pelotão de Penápolis, a equipe navegava nas proximidades da UHE Nova Avanhandava, no bairro Xavantes, região da Barragem Mário Lopes Leão, quando identificou uma rede de emalhar do tipo “espera” instalada de forma irregular.
O material não possuía plaquetas de identificação e era composto por um cordão com oito redes, totalizando aproximadamente 400 metros de comprimento, 1,70 metro de altura e malha de 70 milímetros, em desacordo com a Instrução Normativa do Ibama.
A ocorrência foi atendida pelo 2º sargento PM J. Luis, cabo PM Scardovelli e soldado PM Ferres, contando com apoio do 2º sargento PM Bruno e soldado PM Pires.
Os peixes encontrados no momento da retirada foram devolvidos ao rio. As redes apreendidas foram encaminhadas à Base Operacional da Polícia Ambiental em Penápolis. Segundo a corporação, não foi possível formalizar o registro eletrônico da ocorrência devido a uma interrupção no fornecimento de energia na unidade, o que comprometeu o encerramento do atendimento no sistema.
