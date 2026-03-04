A Polícia Militar Ambiental realizou a apreensão de um extenso conjunto de redes de pesca irregular durante patrulhamento náutico no Rio Tietê, no município de Barbosa, região de Araçatuba. A ação ocorreu na terça-feira (3), no contexto da Operação Impacto.

De acordo com o 2º BPAmb, por meio da 1ª Companhia de Polícia Ambiental e do 1º Pelotão de Penápolis, a equipe navegava nas proximidades da UHE Nova Avanhandava, no bairro Xavantes, região da Barragem Mário Lopes Leão, quando identificou uma rede de emalhar do tipo “espera” instalada de forma irregular.

O material não possuía plaquetas de identificação e era composto por um cordão com oito redes, totalizando aproximadamente 400 metros de comprimento, 1,70 metro de altura e malha de 70 milímetros, em desacordo com a Instrução Normativa do Ibama.