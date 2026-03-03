O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Araçatuba recebeu R$ 191,9 milhões em repasses da Tabela SUS Paulista nos dois primeiros anos do programa do Governo do Estado de São Paulo. O valor integra os cerca de R$ 9 bilhões distribuídos em todo o Estado e foi destinado a 22 instituições da região, principalmente hospitais filantrópicos e Santas Casas.

Criada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), a Tabela SUS Paulista foi instituída para atualizar os valores pagos pela tabela federal do SUS. O modelo ampliou a remuneração de procedimentos hospitalares e ambulatoriais.

De acordo com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, a iniciativa garantiu previsibilidade aos hospitais e ampliou a oferta de serviços. “A Tabela SUS Paulista garantiu mais previsibilidade, fortaleceu os hospitais, aumentou a oferta de serviços e viabilizou avanços em áreas de alta complexidade”, afirmou.

Recorde de cirurgias