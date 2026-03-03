O Departamento Regional de Saúde (DRS) de Araçatuba recebeu R$ 191,9 milhões em repasses da Tabela SUS Paulista nos dois primeiros anos do programa do Governo do Estado de São Paulo. O valor integra os cerca de R$ 9 bilhões distribuídos em todo o Estado e foi destinado a 22 instituições da região, principalmente hospitais filantrópicos e Santas Casas.
Criada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP), a Tabela SUS Paulista foi instituída para atualizar os valores pagos pela tabela federal do SUS. O modelo ampliou a remuneração de procedimentos hospitalares e ambulatoriais.
De acordo com o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, a iniciativa garantiu previsibilidade aos hospitais e ampliou a oferta de serviços. “A Tabela SUS Paulista garantiu mais previsibilidade, fortaleceu os hospitais, aumentou a oferta de serviços e viabilizou avanços em áreas de alta complexidade”, afirmou.
Recorde de cirurgias
Em 2025, o Estado registrou 1,3 milhão de cirurgias eletivas na rede paulista do SUS, o maior volume já contabilizado. O número representa crescimento de 85,7% em relação a 2022, quando foram realizadas cerca de 700 mil cirurgias.
Nos três anos da atual gestão estadual, foram realizadas 3,5 milhões de cirurgias: 1 milhão em 2023, 1,2 milhão em 2024 e 1,3 milhão em 2025.
Entre 2022 e 2025, as internações de alta complexidade cresceram 37,9%. As cirurgias bucomaxilofaciais aumentaram 116% no período. Os procedimentos neurológicos tiveram alta de 60%, e as cirurgias de mama cresceram 30%.
O Governo do Estado informa que o aumento dos investimentos contribuiu para a redução das filas e para a ampliação do acesso aos serviços especializados.
Transparência nos repasses
O portal da Secretaria Estadual da Saúde disponibiliza consulta pública dos valores pagos por instituição.
Na região de Araçatuba, cinco instituições concentraram os maiores volumes de repasse dentro do programa.
