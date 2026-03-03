Durante patrulhamento realizado nesta segunda-feira, 2, em Araçatuba, equipes da Polícia Militar Ambiental constataram a manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro. A ação ocorreu no contexto da Operação Impacto, após denúncia sobre criação ilegal de pássaros.

No endereço indicado, os policiais visualizaram gaiolas no corredor lateral do imóvel contendo aves da espécie canário-da-terra. Em uma delas, havia um alçapão acoplado e armado, equipamento normalmente utilizado para captura de outros animais. Como não havia ninguém na residência no momento, a equipe localizou o morador, que acompanhou a fiscalização.

Ao todo, foram encontrados seis canários-da-terra sem anilhas de identificação, mantidos em gaiolas individuais. Diante da irregularidade, foram lavrados dois Autos de Infração Ambiental, ambos com penalidade de multa simples: um no valor de R$ 2.500,00 por manter cinco aves silvestres nativas sem autorização do órgão competente, e outro de R$ 500,00 por utilizar espécie da fauna nativa como “chama” para capturar outros animais. O total da autuação foi de R$ 3.000,00.