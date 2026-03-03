03 de março de 2026
MULTA DE 3 MIL REAIS

Polícia flagra cativeiro ilegal de aves em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Ambiental
Seis canários-da-terra são apreendidos durante operação
Seis canários-da-terra são apreendidos durante operação

Durante patrulhamento realizado nesta segunda-feira, 2, em Araçatuba, equipes da Polícia Militar Ambiental constataram a manutenção irregular de aves silvestres em cativeiro. A ação ocorreu no contexto da Operação Impacto, após denúncia sobre criação ilegal de pássaros.

No endereço indicado, os policiais visualizaram gaiolas no corredor lateral do imóvel contendo aves da espécie canário-da-terra. Em uma delas, havia um alçapão acoplado e armado, equipamento normalmente utilizado para captura de outros animais. Como não havia ninguém na residência no momento, a equipe localizou o morador, que acompanhou a fiscalização.

Ao todo, foram encontrados seis canários-da-terra sem anilhas de identificação, mantidos em gaiolas individuais. Diante da irregularidade, foram lavrados dois Autos de Infração Ambiental, ambos com penalidade de multa simples: um no valor de R$ 2.500,00 por manter cinco aves silvestres nativas sem autorização do órgão competente, e outro de R$ 500,00 por utilizar espécie da fauna nativa como “chama” para capturar outros animais. O total da autuação foi de R$ 3.000,00.

As aves foram apreendidas e, devido ao comportamento ainda bravio, reintroduzidas ao habitat natural na região do Ambiental Três Meninos. As seis gaiolas e o alçapão foram inutilizados e destinados ao ecoponto municipal.

A ocorrência será encaminhada ao Distrito Policial responsável para as providências cabíveis. O autuado também foi orientado a comparecer ao atendimento ambiental.

