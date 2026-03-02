O mês de março começa com mudanças no tempo em Araçatuba e cidades da região. De acordo com dados do radar meteorológico da Unesp de Bauru, a tendência é de predomínio de sol até quinta-feira (5), com elevação das temperaturas e máximas que podem alcançar os 34°C.
A partir de sexta-feira (6), o cenário deve mudar. Há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva até domingo (8), com acumulado estimado em até 15 milímetros, volume bem inferior ao registrado em fevereiro, quando o município ultrapassou os 239,2 milímetros e teve pancadas frequentes ao longo do mês. O volume, segundo a Defesa Civil do Estado, foi 25% maior que a média histórica do mês na cidade, que é de 192,1 milímetros.
Para a primeira quinzena de março, os institutos meteorológicos indicam um padrão mais estável, com maior presença de sol e chuvas menos intensas e irregulares na região.
No Estado de São Paulo, a semana também começa com temperaturas elevadas, principalmente no interior, onde os termômetros devem superar os 32°C em diversas cidades. Já no litoral e na faixa leste, a combinação entre calor e umidade pode favorecer pancadas isoladas no fim do dia.
A expectativa para março no estado é de um mês típico de transição entre o verão e o outono, com redução gradual do volume de chuvas em comparação a fevereiro, mas ainda com possibilidade de temporais pontuais, especialmente em dias mais quentes.
