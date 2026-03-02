O mês de março começa com mudanças no tempo em Araçatuba e cidades da região. De acordo com dados do radar meteorológico da Unesp de Bauru, a tendência é de predomínio de sol até quinta-feira (5), com elevação das temperaturas e máximas que podem alcançar os 34°C.

A partir de sexta-feira (6), o cenário deve mudar. Há previsão de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva até domingo (8), com acumulado estimado em até 15 milímetros, volume bem inferior ao registrado em fevereiro, quando o município ultrapassou os 239,2 milímetros e teve pancadas frequentes ao longo do mês. O volume, segundo a Defesa Civil do Estado, foi 25% maior que a média histórica do mês na cidade, que é de 192,1 milímetros.

Para a primeira quinzena de março, os institutos meteorológicos indicam um padrão mais estável, com maior presença de sol e chuvas menos intensas e irregulares na região.