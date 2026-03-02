02 de março de 2026
Folha da Região - Sampi Araçatuba
Logo Sampi
CHIKUNGUNYA PREOCUPA

Casos de dengue despencam 95% em Araçatuba no mês de fevereiro

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Araçatuba
Fevereiro registra 149 confirmações da doença, contra 3.172 no mesmo mês do ano passado, porém chikungunya acende alerta

Araçatuba fechou fevereiro com queda expressiva nos casos de dengue em comparação com o mesmo período de 2025. Conforme balanço divulgado pela administração municipal na última sexta-feira (27), foram confirmados 149 casos da doença no mês. No ano passado, em fevereiro, o número chegou a 3.172 registros, uma redução de aproximadamente 95,3%.

Outro dado positivo é que não houve mortes por dengue em fevereiro deste ano. Em 2025, no mesmo mês, foram contabilizados dois óbitos relacionados à doença. Em janeiro de 2026, o município somou 270 casos confirmados  em janeiro, totalizando 419 ocorrências no primeiro bimestre.

Se por um lado a dengue apresentou queda significativa, por outro a chikungunya passou a preocupar as autoridades de saúde. Somente em fevereiro, foram confirmados 27 casos da doença. No ano passado, não houve registros ao longo de todo o ano. Em 2026, considerando janeiro e fevereiro, Araçatuba já contabiliza 53 confirmações.

A dengue costuma provocar febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, cansaço e manchas vermelhas na pele. Já a chikungunya também causa febre e dor intensa nas articulações, que pode persistir por semanas ou até meses.

Ao apresentar sintomas, a orientação é procurar atendimento médico imediato, evitar a automedicação, especialmente com medicamentos à base de ácido acetilsalicílico, e manter repouso e hidratação adequada. O diagnóstico precoce é fundamental para acompanhamento e prevenção de complicações.

