Araçatuba fechou fevereiro com queda expressiva nos casos de dengue em comparação com o mesmo período de 2025. Conforme balanço divulgado pela administração municipal na última sexta-feira (27), foram confirmados 149 casos da doença no mês. No ano passado, em fevereiro, o número chegou a 3.172 registros, uma redução de aproximadamente 95,3%.

Outro dado positivo é que não houve mortes por dengue em fevereiro deste ano. Em 2025, no mesmo mês, foram contabilizados dois óbitos relacionados à doença. Em janeiro de 2026, o município somou 270 casos confirmados em janeiro, totalizando 419 ocorrências no primeiro bimestre.

Se por um lado a dengue apresentou queda significativa, por outro a chikungunya passou a preocupar as autoridades de saúde. Somente em fevereiro, foram confirmados 27 casos da doença. No ano passado, não houve registros ao longo de todo o ano. Em 2026, considerando janeiro e fevereiro, Araçatuba já contabiliza 53 confirmações.