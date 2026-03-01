O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba dará início, entre os dias 2 e 6 de março, a uma mobilização especial voltada ao fortalecimento e à valorização das mulheres. A iniciativa integra o projeto Viva Mulher e levará uma série de atividades às seis unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.
A proposta é clara: aproximar informação, orientação e acolhimento das mulheres nos próprios bairros, ampliando o acesso e fortalecendo a rede de proteção feminina.
Durante a programação, a palestrante Tania Oliveira conduzirá o tema “Mulher Valorosa”, incentivando autoestima, empoderamento e protagonismo feminino. Já a Defesa Civil abordará prevenção e segurança, com orientações práticas que fazem diferença no dia a dia.
Entre os assuntos tratados, estarão cuidados com a segurança pessoal, atenção em deslocamentos, entrada e saída segura de casa, canais de denúncia e ajuda, prevenção de acidentes domésticos, noções de primeiros socorros e medidas de autoproteção em situações de desastres climáticos.
A presidente do Fundo Social, Lenice Freitas, destaca que levar as atividades para diferentes regiões é uma estratégia fundamental para alcançar quem mais precisa.
“Quando descentralizamos, garantimos que mais mulheres participem, especialmente aquelas que enfrentam dificuldades para se deslocar. Queremos que a informação seja instrumento de proteção, independência e qualidade de vida”, afirmou.
Grande evento no dia 7
Encerrando a semana de ações, a 8ª edição do Viva Mulher será realizada no dia 7 de março, das 9h às 12h, na Praça Rui Barbosa, na região central de Araçatuba.
O evento já se tornou tradição no calendário do município e promete uma programação diversificada e gratuita, com serviços de saúde e bem-estar, orientações jurídicas e sociais, oficinas, palestras sobre combate à violência contra a mulher, atividades culturais, recreação e sorteio de brindes.
A mobilização reforça o compromisso da administração municipal com políticas públicas que promovem respeito, igualdade e oportunidades para as mulheres.
Confira o cronograma das palestras nos Cras:
2 de março (segunda-feira) – 9h
Cras Etemp
3 de março (terça-feira) – 9h
Cras Jussara
4 de março (quarta-feira) – 9h
Cras TV
5 de março (quinta-feira) – 9h
Cras Umuarama
5 de março (quinta-feira) – 13h
Cras São José
6 de março (sexta-feira) – 9h
Cras Centro
A expectativa é que centenas de mulheres participem da programação ao longo da semana, fortalecendo uma corrente de informação, cuidado e valorização feminina em toda a cidade.
