O Fundo Social de Solidariedade de Araçatuba dará início, entre os dias 2 e 6 de março, a uma mobilização especial voltada ao fortalecimento e à valorização das mulheres. A iniciativa integra o projeto Viva Mulher e levará uma série de atividades às seis unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

A proposta é clara: aproximar informação, orientação e acolhimento das mulheres nos próprios bairros, ampliando o acesso e fortalecendo a rede de proteção feminina.

Durante a programação, a palestrante Tania Oliveira conduzirá o tema “Mulher Valorosa”, incentivando autoestima, empoderamento e protagonismo feminino. Já a Defesa Civil abordará prevenção e segurança, com orientações práticas que fazem diferença no dia a dia.

Entre os assuntos tratados, estarão cuidados com a segurança pessoal, atenção em deslocamentos, entrada e saída segura de casa, canais de denúncia e ajuda, prevenção de acidentes domésticos, noções de primeiros socorros e medidas de autoproteção em situações de desastres climáticos.