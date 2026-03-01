A Praça Florisval de Oliveira, no Bairro Pinheiros, em Araçatuba, será palco de uma verdadeira celebração cultural neste domingo (1º). Das 16h às 20h, o espaço público ganha vida com mais uma edição do projeto Sesc na Praça, reunindo atrações gratuitas para todas as idades.
Promovido pelo Sesc Birigui, o evento tem como proposta ocupar áreas abertas da cidade com arte, esporte e convivência. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região, fortalecendo a parceria entre instituições em prol da comunidade.
Circo, risadas e encantamento
Um dos pontos altos da programação será o espetáculo “Suspiros e Burbujas”, apresentado pela Cia. Lagus Circo e Teatro. Em cena, os artistas Romina Sanchez e Felipe Abreu dão vida aos carismáticos palhaços Burbuja e Suspiro, combinando música, acrobacias, malabares, bolhas de sabão gigantes e muito humor para encantar o público.
E não para por aí. A oficina “Bolhas de Sabão Gigantes” promete envolver crianças e adultos em uma experiência divertida e interativa. Os participantes vão aprender a montar seus próprios instrumentos para criar bolhas enormes e coloridas, transformando a praça em um cenário mágico.
Movimento e integração
A programação também inclui práticas esportivas e atividades recreativas voltadas para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade. Destaque para a vivência “Elos em Movimento”, que propõe integração, cooperação e conexão por meio de dinâmicas conduzidas por educadores.
