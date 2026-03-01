A Praça Florisval de Oliveira, no Bairro Pinheiros, em Araçatuba, será palco de uma verdadeira celebração cultural neste domingo (1º). Das 16h às 20h, o espaço público ganha vida com mais uma edição do projeto Sesc na Praça, reunindo atrações gratuitas para todas as idades.

Promovido pelo Sesc Birigui, o evento tem como proposta ocupar áreas abertas da cidade com arte, esporte e convivência. A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Sindicato do Comércio Varejista de Araçatuba e Região, fortalecendo a parceria entre instituições em prol da comunidade.

Circo, risadas e encantamento

Um dos pontos altos da programação será o espetáculo “Suspiros e Burbujas”, apresentado pela Cia. Lagus Circo e Teatro. Em cena, os artistas Romina Sanchez e Felipe Abreu dão vida aos carismáticos palhaços Burbuja e Suspiro, combinando música, acrobacias, malabares, bolhas de sabão gigantes e muito humor para encantar o público.