Depois de um empate sem gols fora de casa contra o União Suzano, o Bandeirante volta suas atenções para um confronto que promete fortes emoções neste sábado (28), às 19h. O time recebe o Rio Preto no Estádio Pedro Marin Berbel, o Pedrão, em Birigui, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.
Situação na tabela
O Leão do Noroeste ocupa a 12ª colocação, com 10 pontos conquistados em 27 possíveis — aproveitamento de 37%. Já o Jacaré aparece em sétimo lugar, com 14 pontos e 51,9% de aproveitamento, embalado por duas vitórias consecutivas no Riopretão. Na rodada passada, venceu o Paulista por 2 a 0.
Retrospecto preocupa
Desde o retorno do BEC à Série A3, em 2021, o histórico do confronto é favorável ao time de São José do Rio Preto. Em cinco partidas, foram três vitórias do Rio Preto, um empate e apenas um triunfo do Bandeirante.
Nos últimos três encontros, só deu Jacaré: vitória por 2 a 1 em 2023, 3 a 1 em Birigui em 2024 e 3 a 0 na temporada passada. Números que aumentam a pressão, mas também servem como combustível para o elenco alvinegro.
Força máxima no Pedrão
O técnico Fábio Toth deve repetir a formação que iniciou o último jogo, já que não tem desfalques por suspensão ou lesão. Será a quinta apresentação do BEC diante de sua torcida nesta edição da Série A3.
Até aqui, o desempenho em casa soma uma derrota para a Portuguesa Santista (2 a 1), dois empates sem gols contra União Barbarense e XV de Jaú, além de uma vitória importante sobre a Francana por 1 a 0.
Jacaré com baixa e retorno importante
Do lado visitante, o técnico João Santos não poderá contar com o atacante Alef Leite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o zagueiro artilheiro Felipe Codó, autor de três gols, retorna ao time.
Para a vaga no ataque, Marcos Papa ou Gui Macedo disputam posição — ambos marcaram na última rodada e deixaram boa impressão.
Felipe Codó destacou a confiança do grupo para o duelo fora de casa. “Estamos em crescimento na competição. As duas vitórias seguidas nos recolocaram no G8. Sabemos da dificuldade de jogar em Birigui, mas vamos com foco total para pontuar. Cada rodada agora é uma decisão.”
Clima de decisão
Com a competição afunilando, o confronto ganha peso de decisão antecipada. Para o Bandeirante, vencer significa encostar no pelotão de cima e reacender a esperança de classificação. Para o Rio Preto, é a chance de consolidar a boa fase e se firmar entre os oito melhores.
A partida terá transmissão pelo canal oficial do Paulistão no YouTube e também pela página oficial do Rio Preto Esporte Clube no Facebook.
No Pedrão, a promessa é de casa pulsando, tensão no ar e 90 minutos que podem mudar o rumo da temporada.
