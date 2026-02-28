A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba informou que o trânsito da cidade sofrerá mudanças significativas neste domingo (1º) por conta da realização de uma corrida de rua.

As alterações começam ainda na madrugada.

A partir da 1h, equipes iniciam a montagem da estrutura do evento, com instalação de sinalização e posicionamento de cones ao longo de todo o percurso. A largada e a chegada dos atletas serão na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, em frente ao Thathi.

Percurso da prova

Os corredores seguirão pela rua Baguaçu, rua Francisco Vilela e avenida Abraão Buchala. O trajeto continua pela rua Jacinto Anhê, retornando pela própria avenida Abraão Buchala e novamente pela rua Francisco Vilela. O circuito também passa pelas avenidas Odorindo Perenha e Waldir Felizola de Moraes, finalizando no mesmo ponto de partida, na avenida Joaquim Pompeu de Toledo.