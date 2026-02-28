Uma verdadeira força-tarefa está transformando a realidade das estradas rurais de Araçatuba. Técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) promoveram um treinamento prático voltado à conservação de vias do campo, reunindo operadores das empresas Destivale, Benalcool (Raízen), Alcoazul e Usina da Mata.
A capacitação aconteceu no carregamento da Fazenda Zilda, nas proximidades da rotatória da Alcoazul, na Estrada Municipal Caram Rezek e início da ART-070. Quinze operadores participaram do treinamento, que apresentou o modelo padrão de manutenção adotado pelo município - agora referência para as equipes das usinas de bioenergia.
De acordo com o assessor executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial (SMDA), José Celso Sanches Júnior, a iniciativa integra um grupo de trabalho criado neste ano, reunindo técnicos das usinas e da Prefeitura. A proposta é fortalecer a cooperação e elevar o padrão das estradas rurais do município.
Segundo ele, a atuação conjunta evita retrabalho, elimina duplicidade de serviços, otimiza o uso de máquinas e equipes e reduz custos operacionais. “Quando há planejamento integrado, todos ganham - desde grandes empresas até pequenos produtores familiares, proprietários de ranchos, condomínios e até turistas que utilizam essas vias”, destacou.
União que deu resultado
A criação do grupo surgiu após uma situação emergencial na ART-329, na região da Areia Branca, próxima à Fazenda Paraíso. As fortes chuvas do fim de janeiro romperam um trecho da estrada, comprometendo o tráfego e o escoamento da produção. A resposta foi rápida: empresas e poder público atuaram juntos e conseguiram restaurar a via em menos de uma semana.
O sucesso da ação mostrou que a parceria poderia ir além das emergências. Desde então, o grupo ampliou sua atuação, incorporando também a Secretaria Municipal de Segurança Pública, com foco em fiscalização e prevenção.
A recuperação da ART-329 e o treinamento técnico marcam o início de um planejamento estratégico para 2026, com novas ações previstas para elevar ainda mais a qualidade das estradas rurais de Araçatuba.
Mais do que manutenção, o que se constrói agora é um modelo de cooperação que fortalece o agro, impulsiona a economia e garante mais segurança para quem vive e produz no campo.
