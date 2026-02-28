Uma verdadeira força-tarefa está transformando a realidade das estradas rurais de Araçatuba. Técnicos da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp) promoveram um treinamento prático voltado à conservação de vias do campo, reunindo operadores das empresas Destivale, Benalcool (Raízen), Alcoazul e Usina da Mata.

A capacitação aconteceu no carregamento da Fazenda Zilda, nas proximidades da rotatória da Alcoazul, na Estrada Municipal Caram Rezek e início da ART-070. Quinze operadores participaram do treinamento, que apresentou o modelo padrão de manutenção adotado pelo município - agora referência para as equipes das usinas de bioenergia.

De acordo com o assessor executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agroindustrial (SMDA), José Celso Sanches Júnior, a iniciativa integra um grupo de trabalho criado neste ano, reunindo técnicos das usinas e da Prefeitura. A proposta é fortalecer a cooperação e elevar o padrão das estradas rurais do município.