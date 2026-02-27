A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) realizou Assembleia Geral Extraordinária na noite desta quinta-feira (26), quando os conselheiros aprovaram por unanimidade o aceite vinculante para a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), modelo previsto na Lei nº 14.193/2021.
A assembleia foi instalada em segunda chamada, conforme determina o Estatuto Social. A proposta recebeu 7 votos favoráveis — 5 de conselheiros titulares e 2 de suplentes — sem votos contrários ou abstenções.
A proposta prevê a constituição da AEA SAF com participação majoritária do grupo investidor e manutenção de participação da Associação. O plano inclui aportes financeiros para os próximos anos.
Entre os compromissos apresentados estão:
- Implantação de um Centro de Treinamento para o time profissional e categorias de base;
- Preservação do nome, cores, escudo, hino e sede da AEA;
- Organização e tratamento dos passivos conforme parâmetros legais;
- Modernização da gestão do futebol.
Com a aprovação do aceite vinculante, o processo entra na fase de auditoria financeira, contábil e jurídica (due diligence), etapa destinada à verificação das informações e formalização da operação.
A continuidade do projeto depende do fornecimento integral de documentos e dados administrativos necessários à auditoria.
Foi registrado em ata que o presidente executivo, Rodrigo Francisco da Silva, não esteve presente na assembleia. Em declarações anteriores, ele havia manifestado apoio à implantação da SAF como alternativa para reestruturar o clube. O Conselho Deliberativo informou que eventual atraso ou ausência de informações poderá comprometer o andamento do processo, sendo registrado em ata qualquer obstáculo administrativo que interfira na auditoria.
Durante a reunião, foi formalizada a renúncia do conselheiro Robson Junior de Oliveira Bonnatto. Assumiu como Conselheiro Titular Maxiel Bruno de Castro Silva, conforme previsão estatutária. Também foi comunicada a assunção automática de Michael Luís Correia à presidência do Conselho Deliberativo.
A constituição da SAF dependerá da conclusão da auditoria e do cumprimento das condições estabelecidas.
