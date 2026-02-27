A Associação Esportiva Araçatuba (AEA) realizou Assembleia Geral Extraordinária na noite desta quinta-feira (26), quando os conselheiros aprovaram por unanimidade o aceite vinculante para a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), modelo previsto na Lei nº 14.193/2021.

A assembleia foi instalada em segunda chamada, conforme determina o Estatuto Social. A proposta recebeu 7 votos favoráveis — 5 de conselheiros titulares e 2 de suplentes — sem votos contrários ou abstenções.

A proposta prevê a constituição da AEA SAF com participação majoritária do grupo investidor e manutenção de participação da Associação. O plano inclui aportes financeiros para os próximos anos.