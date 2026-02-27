A Câmara Municipal de Araçatuba realiza na próxima segunda-feira (2), às 19h, a 5ª Sessão Ordinária do ano, com uma pauta extensa e projetos de impacto direto para a cidade. Entre os destaques, está o Projeto de Lei que institui o Programa Bolsa Atirador no município.

O projeto propõe a criação do benefício voltado aos integrantes do Tiro de Guerra, estabelecendo incentivo financeiro como forma de apoio aos jovens que participam da formação cívico-militar. A proposta será discutida e votada em turno único pelos parlamentares.

Outro ponto relevante da ordem do dia é o veto, referente ao Projeto de Lei nº 98/2025, que trata da gestão integrada e eficiente das águas pluviais em Araçatuba. A matéria propõe a adoção de tecnologias sustentáveis, diretrizes técnicas e ações preventivas voltadas ao enfrentamento de problemas como alagamentos e desperdício de recursos hídricos.