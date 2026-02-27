A Prefeitura de Araçatuba promove neste sábado (28) uma mobilização intensiva para conter a proliferação do Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya e zika. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, ocorrerá das 7h30 às 13h30 nos bairros Vila Nova, Vila Carvalho e São João.
Durante o trabalho, agentes de combate às endemias irão percorrer residências para eliminar possíveis criadouros, retirar recipientes com água parada e aplicar larvicida quando necessário. Além das intervenções, as equipes reforçarão junto aos moradores orientações práticas de prevenção.
A diretora do Centro de Controle de Zoonoses, Rute Mara Floriano Paulino, explica que a escolha das áreas se deve ao aumento expressivo de notificações de dengue e, sobretudo, de chikungunya nesses locais. Segundo ela, a colaboração da população é essencial para o sucesso da iniciativa.
Os agentes estarão identificados e uniformizados. A recomendação é que os moradores permitam a entrada das equipes para inspeção dos imóveis e recebam as orientações preventivas.
Dados da Secretaria de Saúde apontam que cerca de 80% dos criadouros do mosquito são encontrados no interior das residências. Por isso, a orientação é que os moradores façam vistorias semanais e eliminem qualquer objeto que possa acumular água, como garrafas, pratos de plantas, pneus e recipientes de animais.
Situação epidemiológica
Até a última sexta-feira (20), o município contabilizava 344 casos confirmados de dengue, sem registro de mortes - um óbito segue em investigação. Outros 2.064 casos foram descartados e 226 aguardam resultado de exames.
Em relação à chikungunya, a cidade enfrenta o início de surto, com 46 confirmações. A maior concentração de ocorrências está nas áreas atendidas pelas UBSs TV, São Vicente, Pedro Perri e Planalto. Há ainda 91 casos suspeitos sob análise.
Casos da doença já foram registrados em 23 bairros do município, o que reforça a necessidade de intensificar as ações preventivas e o engajamento da comunidade no combate ao mosquito.
