A Prefeitura de Araçatuba promove neste sábado (28) uma mobilização intensiva para conter a proliferação do Aedes aegypti, vetor da dengue, chikungunya e zika. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, ocorrerá das 7h30 às 13h30 nos bairros Vila Nova, Vila Carvalho e São João.

Durante o trabalho, agentes de combate às endemias irão percorrer residências para eliminar possíveis criadouros, retirar recipientes com água parada e aplicar larvicida quando necessário. Além das intervenções, as equipes reforçarão junto aos moradores orientações práticas de prevenção.

A diretora do Centro de Controle de Zoonoses, Rute Mara Floriano Paulino, explica que a escolha das áreas se deve ao aumento expressivo de notificações de dengue e, sobretudo, de chikungunya nesses locais. Segundo ela, a colaboração da população é essencial para o sucesso da iniciativa.