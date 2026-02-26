Após quase dois anos de angústia e incerteza, um menino de apenas 9 anos foi finalmente resgatado pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira (25), em Goiânia. A criança estava afastada da mãe desde que foi retirada de sua guarda pelo próprio pai, Thiago Demo de Morais, que acabou preso durante a operação.
O caso, conduzido pela Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, começou como investigação de subtração de incapaz. No entanto, diante da retenção prolongada e do completo isolamento imposto ao menor, a tipificação foi agravada para sequestro e cárcere privado.
Segundo as investigações, o pai interrompeu totalmente o contato entre mãe e filho, mantendo o paradeiro da criança em sigilo. O avanço do trabalho policial ocorreu após diligências de inteligência identificarem o uso de um endereço de IP vinculado ao investigado no estado de Goiás.
Com a localização confirmada, equipes do SECCOLD (Setor de Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro), da DEIC de Araçatuba, se deslocaram até a capital goiana para cumprir o mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça.
Para reduzir os impactos emocionais da ação, a mãe acompanhou os policiais na diligência. O investigado foi detido em uma pousada, e o menino, encontrado em bom estado de saúde, foi imediatamente entregue à mãe, conforme determinação judicial.
A Polícia Civil destacou que a reclassificação do crime foi fundamental para permitir medidas mais rigorosas, como a prisão preventiva, garantindo a segurança da vítima e o restabelecimento do convívio familiar.
Um desfecho marcado pela emoção do reencontro e pela atuação estratégica das forças de segurança, que devolveram à criança o direito de estar ao lado da mãe.
