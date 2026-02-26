Após quase dois anos de angústia e incerteza, um menino de apenas 9 anos foi finalmente resgatado pela Polícia Civil na noite desta quarta-feira (25), em Goiânia. A criança estava afastada da mãe desde que foi retirada de sua guarda pelo próprio pai, Thiago Demo de Morais, que acabou preso durante a operação.

O caso, conduzido pela Central de Polícia Judiciária de Araçatuba, começou como investigação de subtração de incapaz. No entanto, diante da retenção prolongada e do completo isolamento imposto ao menor, a tipificação foi agravada para sequestro e cárcere privado.

Segundo as investigações, o pai interrompeu totalmente o contato entre mãe e filho, mantendo o paradeiro da criança em sigilo. O avanço do trabalho policial ocorreu após diligências de inteligência identificarem o uso de um endereço de IP vinculado ao investigado no estado de Goiás.