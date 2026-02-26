Os crimes envolvendo veículos registraram queda na região de Araçatuba em janeiro de 2026, segundo dados divulgados pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).
De acordo com as estatísticas oficiais, os roubos de veículos passaram de 3 casos em janeiro de 2025 para 2 no mesmo mês deste ano. Já os furtos de veículos recuaram de 37 ocorrências para 22 registros, o que representa redução de 40,5% na comparação anual.
Os números integram o balanço mensal da pasta e indicam diminuição nos principais indicadores criminais da região no início de 2026.
Também houve queda nos casos de estupro. Foram contabilizados 28 registros em janeiro de 2025, ante 17 ocorrências em janeiro de 2026.
Segundo a secretaria, a redução ocorre em um contexto de intensificação de ações integradas das polícias Civil e Militar, com uso de inteligência policial e monitoramento de áreas com maior incidência de crimes.
