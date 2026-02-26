Os crimes envolvendo veículos registraram queda na região de Araçatuba em janeiro de 2026, segundo dados divulgados pela SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo).

De acordo com as estatísticas oficiais, os roubos de veículos passaram de 3 casos em janeiro de 2025 para 2 no mesmo mês deste ano. Já os furtos de veículos recuaram de 37 ocorrências para 22 registros, o que representa redução de 40,5% na comparação anual.

Os números integram o balanço mensal da pasta e indicam diminuição nos principais indicadores criminais da região no início de 2026.