A Promotoria de Justiça de Araçatuba determinou o arquivamento do procedimento preparatório que apurava eventual irregularidade na utilização de guardas municipais para a segurança pessoal do prefeito Lucas Zanatta (PL).

A investigação teve início após representação apresentada pelo radialista e advogado Marco Antônio Serelepe Ferreira. O mesmo assunto também motivou a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Municipal.

No despacho, o Ministério Público concluiu que não há elementos que indiquem ilegalidade ou ato de improbidade administrativa na destinação dos agentes para a segurança do chefe do Executivo. O entendimento foi de que a medida está amparada pela legislação que regulamenta a atuação das guardas municipais, conforme já havia sido esclarecido pela Prefeitura ao Legislativo.