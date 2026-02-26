26 de fevereiro de 2026
JARDIM TV

Alarme de ferro-velho leva à prisão por furto em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito tentou fugir, após ser flagrado com fios de cobre separados
Um homem foi detido pela Polícia Militar na noite de quarta-feira (25) após um furto registrado no bairro Jardim TV, em Araçatuba.

A equipe policial foi acionada depois que o sistema de alarme de um ferro-velho foi disparado. O proprietário do estabelecimento relatou que, ao acessar as imagens das câmeras de segurança, percebeu a presença de um indivíduo dentro do local, selecionando materiais.

Ao chegar ao comércio, o dono se deparou com o suspeito tentando escapar ao pular o muro. Com a ajuda de pessoas que estavam nas proximidades, o homem foi contido até a chegada da viatura.

Durante a averiguação, os policiais constataram que o autor já havia separado três sacos com cerca de 10 quilos de fios de cobre, prontos para serem levados.

Diante da situação, foi dada voz de prisão e a ocorrência encaminhada ao Distrito Policial. O suspeito permaneceu detido e à disposição da Justiça.

