A Prefeitura de Araçatuba deu início nesta semana à limpeza do canal localizado na avenida Paranapanema, no bairro Jardim Iporã. A intervenção começou na segunda-feira (23) e deve ser finalizada até esta sexta-feira (27), sob coordenação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Sosp).

Segundo a administração municipal, a medida tem caráter preventivo e faz parte do cronograma contínuo de manutenção urbana. O objetivo é assegurar o correto escoamento das águas pluviais, especialmente em períodos de chuvas intensas, diminuindo a possibilidade de alagamentos.

De acordo com a Sosp, a retirada de resíduos e a desobstrução do canal são fundamentais para dar mais vazão à água da chuva, reduzindo transtornos para quem mora ou trafega pela região.