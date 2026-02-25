Os resultados do Saresp 2025 apontam evolução do desempenho dos alunos da rede estadual em Araçatuba, com destaque para o 9º ano do Ensino Fundamental. Na comparação com 2023, as médias registraram avanço tanto em matemática quanto em língua portuguesa, consolidando uma trajetória de melhora no aprendizado.

Em matemática, a pontuação do 9º ano chegou a 268,7 pontos em 2025, acima do índice aferido dois anos antes. Já em língua portuguesa, a média alcançou 250,9 pontos, crescimento de 5,2 pontos no período analisado. Os números indicam progresso consistente nas duas áreas avaliadas.

Em matemática, a rede estadual registrou avanço no 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o melhor resultado já registrado historicamente na disciplina. No 9º ano, a média chegou a 260,3 pontos no Saresp. No 5º ano, a pontuação foi de 236,3 pontos e no 2º ano, etapa ligada à alfabetização, a média alcançou 200,8 pontos.