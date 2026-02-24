Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Araçatuba a desarticular um ponto de armazenamento de drogas no bairro São José, em Araçatuba, nesta terça-feira (24).

Segundo informações policiais, a corporação recebeu alerta de que entorpecentes estariam sendo guardados em um imóvel para posterior venda a varejo na região. Diante da denúncia, equipes iniciaram diligências e localizaram uma casa em construção, sem moradores.

Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontradas porções de drogas e dinheiro. A partir da constatação, foi montada uma operação estratégica com apoio de equipes táticas, que passaram a monitorar o local.