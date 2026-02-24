Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar de Araçatuba a desarticular um ponto de armazenamento de drogas no bairro São José, em Araçatuba, nesta terça-feira (24).
Segundo informações policiais, a corporação recebeu alerta de que entorpecentes estariam sendo guardados em um imóvel para posterior venda a varejo na região. Diante da denúncia, equipes iniciaram diligências e localizaram uma casa em construção, sem moradores.
Durante as buscas no interior do imóvel, foram encontradas porções de drogas e dinheiro. A partir da constatação, foi montada uma operação estratégica com apoio de equipes táticas, que passaram a monitorar o local.
Pouco tempo depois, dois suspeitos retornaram à residência com a intenção de retirar os entorpecentes. Na abordagem, um deles foi detido portando drogas e dinheiro no bolso. O segundo conseguiu fugir.
Ao todo, foram apreendidos 63 microtubos de cocaína, 17 porções de maconha, 26 porções de crack e R$ 55 em espécie.
O homem foi encaminhado ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de tráfico de drogas. A Polícia Militar destacou que a ação reforça o trabalho de combate ao comércio ilegal de entorpecentes na cidade.
