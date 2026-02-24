As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba devem iniciar, na última semana de fevereiro, a confirmação de consultas médicas por meio do WhatsApp. O atendimento será feito pelo número (18) 3620-0101, que poderá ser utilizado pelas unidades para contato direto com os pacientes.

A medida tem como objetivo reduzir o número de faltas registradas na Atenção Primária à Saúde (APS). Levantamento com base em dados do sistema Assessor Público aponta que, entre junho e dezembro de 2025, foram contabilizadas 12.310 ausências em consultas médicas no município.

De acordo com a instituição responsável pela gestão das unidades, a ferramenta está em fase final de instalação. A implantação conta com suporte técnico da empresa Tellius, encarregada da configuração do sistema. As equipes das UBSs passarão por treinamento para utilização da plataforma.