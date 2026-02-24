As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Araçatuba devem iniciar, na última semana de fevereiro, a confirmação de consultas médicas por meio do WhatsApp. O atendimento será feito pelo número (18) 3620-0101, que poderá ser utilizado pelas unidades para contato direto com os pacientes.
A medida tem como objetivo reduzir o número de faltas registradas na Atenção Primária à Saúde (APS). Levantamento com base em dados do sistema Assessor Público aponta que, entre junho e dezembro de 2025, foram contabilizadas 12.310 ausências em consultas médicas no município.
De acordo com a instituição responsável pela gestão das unidades, a ferramenta está em fase final de instalação. A implantação conta com suporte técnico da empresa Tellius, encarregada da configuração do sistema. As equipes das UBSs passarão por treinamento para utilização da plataforma.
Na sexta-feira (20), gerentes das unidades participaram de reunião para definição de fluxos de atendimento e procedimentos relacionados ao novo canal de comunicação.
Segundo o diretor médico da instituição, Dr. Antônio Poletto, o objetivo é facilitar o contato com os pacientes e melhorar a organização das agendas. Ele afirmou que a ferramenta permitirá confirmar previamente os atendimentos e ampliar as chances de comparecimento.
A Zatti Saúde, vinculada à Missão Salesiana de Mato Grosso, é responsável pela execução de serviços na Atenção Primária à Saúde (APS) e na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) no município.
