Dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, nesta segunda-feira (23), apontam que aproximadamente 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão localizados dentro das residências. O índice reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos moradores no combate ao vetor.

A Vigilância Epidemiológica destaca que o enfrentamento ao mosquito depende da participação contínua da população, já que o inseto é transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o boletim mais recente, o município soma 344 casos confirmados de dengue e 46 de chikungunya neste ano, sem registro de mortes até o momento.