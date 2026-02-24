24 de fevereiro de 2026
MAIS DE 300 CASOS

80% dos focos do Aedes estão dentro das casas em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Prefeitura de Araçatuba
Saúde de Araçatuba alerta população para prevenção em 2026
Dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, nesta segunda-feira (23), apontam que aproximadamente 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão localizados dentro das residências. O índice reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos moradores no combate ao vetor.

A Vigilância Epidemiológica destaca que o enfrentamento ao mosquito depende da participação contínua da população, já que o inseto é transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.

De acordo com o boletim mais recente, o município soma 344 casos confirmados de dengue e 46 de chikungunya neste ano, sem registro de mortes até o momento.

No ano passado, Araçatuba contabilizou 10.755 casos positivos de dengue, com 11 óbitos, além de 193 confirmações de chikungunya.

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, atitudes simples fazem a diferença. A orientação é dedicar pelo menos dez minutos por semana para vistoriar quintais, ralos e recipientes que possam acumular água parada.

Mesmo pequenas quantidades de água já são suficientes para que o mosquito deposite ovos. Pratos de plantas, caixas d’água destampadas, calhas obstruídas, baldes, tampinhas e bandejas de eletrodomésticos estão entre os principais pontos de risco.

A orientação é que os moradores permitam a entrada dos profissionais devidamente identificados, garantindo que as inspeções sejam realizadas de forma adequada.

Febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas avermelhadas na pele, cansaço intenso e dor abdominal são alguns dos sintomas que exigem atenção. A recomendação é procurar atendimento médico e evitar a automedicação.

Medidas preventivas

Entre as principais orientações, estão:

  • manter ralos limpos e higienizados;
  • evitar água acumulada em bandejas e recipientes;
  • deixar caixas d’água e reservatórios bem vedados;
  • descartar corretamente objetos que possam acumular água;
  • limpar calhas e manter garrafas viradas para baixo;
  • colocar areia nos pratos de plantas;
  • higienizar regularmente bebedouros de animais.

