Dados atualizados da Secretaria Municipal de Saúde de Araçatuba, nesta segunda-feira (23), apontam que aproximadamente 80% dos criadouros do mosquito Aedes aegypti estão localizados dentro das residências. O índice reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos moradores no combate ao vetor.
A Vigilância Epidemiológica destaca que o enfrentamento ao mosquito depende da participação contínua da população, já que o inseto é transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya.
De acordo com o boletim mais recente, o município soma 344 casos confirmados de dengue e 46 de chikungunya neste ano, sem registro de mortes até o momento.
No ano passado, Araçatuba contabilizou 10.755 casos positivos de dengue, com 11 óbitos, além de 193 confirmações de chikungunya.
Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica, Priscila Cestaro, atitudes simples fazem a diferença. A orientação é dedicar pelo menos dez minutos por semana para vistoriar quintais, ralos e recipientes que possam acumular água parada.
Mesmo pequenas quantidades de água já são suficientes para que o mosquito deposite ovos. Pratos de plantas, caixas d’água destampadas, calhas obstruídas, baldes, tampinhas e bandejas de eletrodomésticos estão entre os principais pontos de risco.
A orientação é que os moradores permitam a entrada dos profissionais devidamente identificados, garantindo que as inspeções sejam realizadas de forma adequada.
Febre alta, dores no corpo e nas articulações, dor atrás dos olhos, manchas avermelhadas na pele, cansaço intenso e dor abdominal são alguns dos sintomas que exigem atenção. A recomendação é procurar atendimento médico e evitar a automedicação.
Medidas preventivas
Entre as principais orientações, estão:
- manter ralos limpos e higienizados;
- evitar água acumulada em bandejas e recipientes;
- deixar caixas d’água e reservatórios bem vedados;
- descartar corretamente objetos que possam acumular água;
- limpar calhas e manter garrafas viradas para baixo;
- colocar areia nos pratos de plantas;
- higienizar regularmente bebedouros de animais.
