FISCALIZAÇÃO

PM Rodoviária reforça fiscalização do transporte escolar

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Com o início do ano letivo de 2026, a Polícia Militar do Estado de São Paulo deu início a uma operação especial voltada à fiscalização do transporte de estudantes nas rodovias. A ação é coordenada pela 4ª Companhia do 2º Batalhão de Policiamento Rodoviário e tem como foco garantir mais segurança a alunos da rede escolar e universitária.

Durante a operação, equipes do Policiamento Rodoviário realizam abordagens para verificar se os motoristas estão devidamente habilitados na categoria “D”, com documentação regularizada, exame toxicológico atualizado e curso específico para transporte de escolares.

Além da checagem dos condutores, os policiais também avaliam as condições dos veículos utilizados no transporte, incluindo estado de conservação dos pneus, funcionamento dos sistemas de iluminação e sinalização, além da regularidade do tacógrafo.

A intensificação das fiscalizações seguirá ao longo de todo o período letivo. Segundo a corporação, a medida busca reduzir riscos nas estradas e preservar a integridade de estudantes, motoristas e demais usuários das rodovias estaduais.

