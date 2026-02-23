A semana em Araçatuba deve ser marcada por variação entre sol, aumento de nuvens e pancadas rápidas de chuva, conforme alerta emitido pela Defesa Civil. A instabilidade pode ocorrer tanto no período da tarde quanto à noite, exigindo atenção redobrada da população.

Nesta segunda-feira (23), os termômetros devem oscilar entre 22°C e 29°C, com previsão de chuva mais significativa, acumulando cerca de 14,8 milímetros. Na terça-feira (24), as temperaturas variam de 23°C a 27°C, e o volume de precipitação tende a ser menor, estimado em 10,4 milímetros.

A quarta-feira (25) deve concentrar maior instabilidade, com mínima de 22°C, máxima de 27°C e acumulado previsto de 18,4 milímetros. Para quinta-feira (26), a previsão aponta cerca de 5 milímetros de chuva, com temperaturas entre 22°C e 29°C. Já na sexta-feira (27), o volume esperado é baixo, em torno de 1 milímetro, enquanto o calor ganha força, podendo atingir os 30°C.

Atenção redobrada