Um veículo Honda Civic EXL com registro de furto foi recuperado neste sábado (21) por equipes do 12º BAEP em Araçatuba. A ação ocorreu quando os policiais se deslocavam para a Central de Flagrantes e identificaram o automóvel estacionando na Rua Alberto Conceição dos Santos, no bairro Planalto.
O carro havia sido furtado no último dia 19 e já constava como produto de crime. Ao perceberem a movimentação, os agentes realizaram a abordagem no momento em que quatro pessoas desciam do veículo.
De acordo com a polícia, a motorista admitiu que conduzia o automóvel. No interior do carro estavam ainda três adolescentes. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes para esclarecimentos, sem necessidade do uso de algemas.
O proprietário foi comunicado e compareceu ao plantão policial, onde o veículo foi oficialmente devolvido. Os envolvidos ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.