Um veículo Honda Civic EXL com registro de furto foi recuperado neste sábado (21) por equipes do 12º BAEP em Araçatuba. A ação ocorreu quando os policiais se deslocavam para a Central de Flagrantes e identificaram o automóvel estacionando na Rua Alberto Conceição dos Santos, no bairro Planalto.

O carro havia sido furtado no último dia 19 e já constava como produto de crime. Ao perceberem a movimentação, os agentes realizaram a abordagem no momento em que quatro pessoas desciam do veículo.

De acordo com a polícia, a motorista admitiu que conduzia o automóvel. No interior do carro estavam ainda três adolescentes. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes para esclarecimentos, sem necessidade do uso de algemas.