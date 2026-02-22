22 de fevereiro de 2026
FLAGRANTE

BAEP recupera Honda Civic furtado em Araçatuba

Por Wesley Pedrosa | da redação
| Tempo de leitura: 1 min
CPI 10
Quatro pessoas, incluindo menores, foram levadas à delegacia
Quatro pessoas, incluindo menores, foram levadas à delegacia

Um veículo Honda Civic EXL com registro de furto foi recuperado neste sábado (21) por equipes do 12º BAEP em Araçatuba. A ação ocorreu quando os policiais se deslocavam para a Central de Flagrantes e identificaram o automóvel estacionando na Rua Alberto Conceição dos Santos, no bairro Planalto.

O carro havia sido furtado no último dia 19 e já constava como produto de crime. Ao perceberem a movimentação, os agentes realizaram a abordagem no momento em que quatro pessoas desciam do veículo.

De acordo com a polícia, a motorista admitiu que conduzia o automóvel. No interior do carro estavam ainda três adolescentes. Todos foram encaminhados à Central de Flagrantes para esclarecimentos, sem necessidade do uso de algemas.

O proprietário foi comunicado e compareceu ao plantão policial, onde o veículo foi oficialmente devolvido. Os envolvidos ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

