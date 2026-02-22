22 de fevereiro de 2026
100% NO PAULISTA

Penapolense vence o São Caetano e dispara na liderança da A4

Por Wesley Pedrosa | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais/ CAP
Pantera faz 2 a 0 fora de casa, mantém invencibilidade e soma 15 pontos
Pantera faz 2 a 0 fora de casa, mantém invencibilidade e soma 15 pontos

A boa fase do Penapolense segue firme no Paulista A4 Rivallo. Na tarde deste sábado(21), a equipe de Penápolis foi até o Estádio Anacleto Campanella, fora de casa, e venceu o São Caetano por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada da competição.

Os gols do Pantera foram marcados por Juninho e Tiago, garantindo mais três pontos importantes fora de casa. Com o resultado, o CAP chegou aos 15 pontos e ampliou a vantagem na liderança do campeonato. Já o Azulão permaneceu com sete pontos e ocupa a sexta colocação na tabela.

Durante a partida, os treinadores apostaram em ajustes táticos para buscar maior rendimento. Pelo lado do São Caetano, Reginaldo Lima adiantou a equipe, tentando pressionar no campo ofensivo, mas encontrou dificuldades na criação das jogadas. No Penapolense, Valmir Israel promoveu mudanças que deram mais intensidade e controle ao time, administrando bem o ritmo até o apito final.

As equipes voltam a campo nesta quarta-feira (26), às 15h, pela sexta rodada. O Penapolense enfrenta o Taguatinga no Estádio Adail Nunes da Silva, enquanto o São Caetano recebe o ECUS, novamente no Anacleto Campanella.

