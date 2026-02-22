A boa fase do Penapolense segue firme no Paulista A4 Rivallo. Na tarde deste sábado(21), a equipe de Penápolis foi até o Estádio Anacleto Campanella, fora de casa, e venceu o São Caetano por 2 a 0, em partida válida pela quinta rodada da competição.

Os gols do Pantera foram marcados por Juninho e Tiago, garantindo mais três pontos importantes fora de casa. Com o resultado, o CAP chegou aos 15 pontos e ampliou a vantagem na liderança do campeonato. Já o Azulão permaneceu com sete pontos e ocupa a sexta colocação na tabela.

Durante a partida, os treinadores apostaram em ajustes táticos para buscar maior rendimento. Pelo lado do São Caetano, Reginaldo Lima adiantou a equipe, tentando pressionar no campo ofensivo, mas encontrou dificuldades na criação das jogadas. No Penapolense, Valmir Israel promoveu mudanças que deram mais intensidade e controle ao time, administrando bem o ritmo até o apito final.